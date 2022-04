Belen Rodriguez ha conquistato i fan con alcune sue foto del passato. La showgirl è rimasta identica o avrà ecceduto con la chirurgia?

Spesso Belen Rodriguez è stata oggetto di critiche da parte dei fan per via dei suoi presunti abusi con la chirurgia estetica. La showgirl ha smentito le voci in circolazione e, per farlo, ha postato numerose foto di quando era una giovanissima, aspirante modella. Scopriamo se la bellezza della showgirl è rimasta identica al passato attraverso i suoi scatti social.

Belen Rodriguez da giovane: le foto del passato

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate d’Italia e, senza dubbio, la sua bellezza le ha permesso di farsi notare anche quando era solamente una giovanissima modella. Lei stessa ha condiviso con i fan una foto in cui aveva appena 18 anni, ed era più bella che mai.

La bellezza di Belen è sempre stata travolgente e la sorella della showgirl, Cecilia Rodriguez, ha confessato che quando entrava in una stanza tutti erano soliti girarsi. Belen avrebbe ereditato la bellezza di sua madre, Veronica Cozzani. “Mio padre dice che quando mia madre era giovane perfino i tavoli si giravano a guardarla. Era timidissima però era una bomba. Anche adesso quando usciamo insieme mi faccio delle gran risate, perché tutti gli uomini adulti la guardano. Lei si imbarazza, soprattutto quando sa che la stanno guardando”, ha confessato Cecilia al GF Vip.

Per quanto riguarda Belen, la showgirl sognava di diventare una top model già quando aveva 15 anni, come dimostrano alcune foto di quel periodo.

Molti credono che Belen sia ricorsa alla chirurgia per quanto riguarda le labbra e gli zigomi, ma alcune foto della showgirl da giovane sembrano smentire tali indiscrezioni. “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso“, ha dichiarato lei a Verissimo.

