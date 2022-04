Dopo lo sfogo di Lulù a seguito dell’addio di Manuel Bortuzzo, il padre del nuotatore, Franco, ha messo like a un post contro la principessa.

A quanto pare non corre buon sangue tra Lulù Selassié e il padre del suo ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. Dopo lo sfogo della principessa etiope via social, Franco Bortuzzo ha messo like ad un post in cui era scritto:

“Da ieri quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’ansa della rottura con Lulù – cosa che fa davvero ridere – ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso? Troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel la verità è che quella storia non doveva partire prima, era spinta dagli autori. Poi Manuel, ok, oramai ci avrà cavalcato l’onda ma ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulù ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce diciamolo gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza”.

Manuel Bortuzzo

Franco Bortuzzo contro Lulù

Franco Bortuzzo non ha ancora commentato pubblicamente la notizia della rottura tra suo figlio e Lulù Selassié, ma sui social ha dato prova di essere d’accordo con alcuni utenti che non sarebbero mai stati convinti dalla storia d’amore tra i due. Nelle scorse ore Lulù Selassié ha confermato il suo addio al nuotatore e via social ha tuonato contro i suoi familiari che, a suo dire, “si sarebbero messi in mezzo” tra lei e Manuel, causando la loro rottura.

“Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui non ha mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che le cose nella vita reale sarebbero cambiate”, ha affermato Lulù Selassié.

