Gianluca Grignani ha risposto alle critiche che lo hanno colpito durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

In molti hanno criticato Gianluca Grignani per il suo aspetto “gonfio” durante la partecipazione al Festival di Sanremo. Il cantante ha replicato attraverso le pagine di Chi, dove ha svelato di aver assunto del cortisone per dei problemi vocali e ha anche precisato di essere indifferente alle critiche.

“Hanno scritto che sembravo gonfio? Sono stato oggetto di body shaming? Caz** loro. A me non frega nulla. Avevo preso del cortisone perché avevo un calo di voce tremendo. Però le dico una cosa: sono un figo pazzesco“, ha dichiarato il cantante.

Gianluca Grignani è stata al centro di numerose critiche in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. C’è chi ha accusato il cantante di aver avuto un aspetto stanco e gonfio durante la partecipazione alla kermesse e c’è anche chi ha messo in circolazione la voce (poi smentita) di una sua presunta lite con il collega Irama. Sulla vicenda lo stesso Grignani ha tuonato in un’intervista a Chi:

“Dopo l’esibizione sono andato in hotel a mangiare una bistecca. I giornali hanno scritto che io e Irama abbiamo fatto a botte dietro le quinte. Questo perché c’è sempre Grignani di mezzo. A 50 anni non do più peso a queste cose. Mi sono rotto”, ha affermato il musicista che oggi, a 50 anni, ha deciso di concentrarsi unicamente su ciò che lo renderebbe felice: la musica.

