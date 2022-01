Alessandra Mastronardi ha confermato via social la fine della sua storia d’amore con l’attore scozzese Ross McCall.

Attraverso alcune stories via social l’attrice Alessandra Mastronardi si è sfogata contro le recenti voci in circolazione riguardanti la sua vita privata. L’attrice ha dunque confermato che lei e l’attore scozzese Ross McCall si siano detti addio, ma ha anche precisato che si sarebbero lasciati nel pieno rispetto e che non ci sarebbe stato alcun tradimento.

“Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità”, ha tuonato l’attrice de I Cesaroni via social, e ancora: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare”. Nel suo post l’attrice ha anche smentito le voci in merito alle sue presunte e imminenti nozze con lo stesso McCall (e che del resto i due non avevano mai confermato).

I due si erano conosciuti tramite Skype per via di alcuni impegni di lavoro e dal 2017 facevano coppia fissa. Da tempo l’attrice conviveva con McCall a Londra, e al momento non sono chiari i motivi che avrebbero condotto i due verso l’addio.