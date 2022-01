Dopo la nascita del loro secondo bambino, Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a convolare a nozze e hanno svelato qualche retroscena sul loro grande giorno.

Brignano e Flora Canto: le nozze

Dopo la nascita del piccolo Niccolò (avvenuta durante l’estate 2021) Enrico Brignano e Flora Canto hanno confessato di essere pronti a convolare a nozze. La cerimonia si terrà durante l’estate 2022, e la compagna dell’attore ha svelato che si terrà sulla spiaggia e che sarà “all’americana”. A portare le fedi agli sposi sarà la loro primogenita, Martina, che da pochi mesi è diventata una sorella maggiore. La coppia è più felice e unita che mai e la stessa Flora Canto aveva svelato che, dopo la nascita del secondo figlio, lei e Brignano sarebbero convolati a nozze.

“Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da 10 anni”, ha confessato la Canto a Oggi è un altro giorno. In tanti sono in attesa di saperne di più sul matrimonio tra i due vip, ma per il momento non è chiaro dove si terrà la cerimonia o quali saranno gli ospiti vip sicuramente attesi al lieto evento. I due sveleranno qualche particolare in più nei prossimi mesi?