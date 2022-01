Sangiovanni ha spento 19 candeline e per l’occasione Giulia Stabile gli ha dedicato un tenero messaggio via social.

Sangiovanni ha raggiunto il traguardo dei 19 anni e ha festeggiato in compagnia della fidanzata Giulia Stabile, che sui social gli ha dedicato un tenero messaggio. Nel post condiviso dalla ballerina lei e il cantante posano in una polaroid sbiadita accanto a una piccola torta con sopra una candelina. “19 per il bimbo. Sempre insieme”, ha scritto l’ex vincitrice di Amici, che ormai è legata a Sangiovanni da quasi un anno. I due hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo e sono più felici e uniti che mai.

Durante l’estate Sangiovanni si è sfogato via social contro le attenzioni morbose riservate a lui e alla giovanissima fidanzata che, dopo l’addio ad Amici, hanno deciso di dedicarsi completamente alle loro carriere, cercando di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.

“Lei è una ballerina e io sono un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e lei non è la fidanzata di Sangiovanni, siamo due artisti”, aveva tuonato il rapper, che oggi accanto a Giulia Stabile sembra aver trovato la felicità. Ci saranno ulteriori sviluppi per la coppia in futuro? I fan sono in attesa di saperne di più.