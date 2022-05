L’influencer Soleil Sorge si è trovata a dover rispondere a un fan che ha cercato di metterla in imbarazzo in pubblico.

Con la scusa di fare un selfie insieme alla sua beniamina, Soleil Sorge, un ragazzo ha messo in imbarazzo l’influencer chiedendole come mai dal vivo “fosse così brutta”. Soleil Sorge ha preferito replicare con la sua ironia tagliente, e ha risposto al giovane: “Perché non ho le luci giuste”. La vicenda ha fatto il giro dei social e l’influencer ha preferito fornire ulteriori delucidazioni attraverso un commento su Instagram.

Soleil Sorge

Soleil Sorge replica a un fan

Soleil Sorge ha deciso di replicare contro una domanda imbarazzante di un fan e a seguire, attraverso i social, ha deciso di spiegare perché, secondo lei, la vicenda non avrebbe meritato ulteriori attenzioni. “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter”, ha precisato l’influencer, incurante di quanto affermato dal ragazzo che ha provato a metterla in imbarazzo.

Soleil è reduce dall’esperienza del GF Vip 6, dove si è fatta apprezzare dal pubblico per i suoi modi schietti e diretti (che non ha mancato di sfoggiare anche in questa situazione).

