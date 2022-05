Francesca De André ha confessato pubblicamente di aver subito un’aggressione fisica, ma non ha svelato ulteriori dettagli.

Tra le lacrime Francesca De André ha raccontato ai suoi fan di aver subito una grave aggressione fisica. Al momento non è dato sapere cosa sia successo alla figlia di Cristiano De André o chi sia stato ad aggredirla, ma sulla vicenda lei stessa ha ammesso:

“Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento…) vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno, vostra Fra”, ha dichiarato lei nelle sue stories via social.

Francesca De André

Francesca De André: l’aggressione

Francesca De André ha subito una tragica aggressione e lei stessa ha ammesso l’accaduto in un lungo sfogo via social dove però ha anche affermato di non sentirsi pronta a parlare di quanto accaduto pubblicamente. I fan le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto, e in tanti sperano di saperne presto di più. Nelle ultime settimane Francesca De André è sparita dai social e ha fatto sapere di trovarsi in gravi condizioni fisiche e psicologiche.

La figlia di Cristiano De André si deciderà a raccontare pubblicamente cosa le sia accaduto?

