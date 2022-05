La showgirl Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un weekend all’insegna dell’amore a Napoli.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi un weekend all’insegna dell’amore e del relax a Napoli, dove sono stati avvistati in uno dei più prestigiosi ristoranti di Posillipo dopo un giro in barca (le immagini sono state diffuse in alcune stories via social da Deianira Marzano). I figlie della showgirl argentina, Luna Marì e Santiago, sarebbero rimasti con i nonni.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il weekend a Napoli

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a formare una coppia e, nelle ultime ore, sono stati avvistati a Napoli da alcuni fan (e le immagini sono presto finite sui social). La coppia non ha ancora ufficializzato pubblicamente il ritorno di fiamma ma sembra ormai chiaro che la passione tra i due sia tornata a decollare. L’ultimo weekend i due lo hanno trascorso senza i figli, rimasti a casa con i nonni, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”, ha dichiarato al Corriere della Sera la showgirl argentina in merito al ritorno di fiamma con l’ex marito.

