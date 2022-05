Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio alcuni ladri si sono introdotti nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi.

Alcuni malviventi si sono introdotti nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi, attualmente in fase di ristrutturazione, saccheggiandola. Al momento non è dato sapere a quanto ammonti il valore del bottino e il celebre cantante non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Andrea Bocelli

Andrea boccoli vittima di un furto

Dei ladri hanno forzato l’ingresso della villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno sottratto alcuni beni presenti all’interno dell’immobile (anche se al momento non è possibile quantificarne il valore). Ad allertare le forze dell’ordine è stato il personale di servizio che, la mattina del 1° maggio, ha trovato l’ingresso forzato. Andrea Bocelli al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Non è la prima volta che dei ladri tentano di derubare il celebre tenore: già nel 2018, mentre lui si trovava nella sua casa a Forte dei Marmi insieme alla moglie, dei ladri avevano scavalcato la recinzione e avevano provato a introdursi nella villa. L’episodio si era concluso in un nulla di fatto, ma Bocelli e la sua famiglia avevano denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

