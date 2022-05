Livio Cori ha smentito le voci in merito alla motivazioni per cui lui avrebbe detto addio a Anna Tatangelo dopo un anno d’amore.

Nei giorni scorsi sono circolate voci in merito alla rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori che, secondo Oggi, sarebbe stata voluta dal rapper in quanto avrebbe ritenuto “troppo pesante” il ruolo di compagno di una cantante così famosa. La questione è stata smentita dallo stesso Cori attraverso le sue stories, dove ha detto:

“Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci pensate proprio, pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi devo dire e che voglio dire, le dico qua su Instagram. È l’unica fonte reale che avete. Levatv o pensier”.

Anna Tatangelo

Livio Cori: la smentita sull’addio a Anna Tatangelo

Attraverso le sue stories via social Livio Cori ha smentito di aver rilasciato dichiarazioni sulla sua rottura da Anna Tatangelo e soprattutto ha negato quanto riportato da alcuni settimanali con un virgolettato a lui attribuito.

Livio Cori non ha però smentito le voci in merito alla rottura dalla cantante, con cui la storia d’amore sarebbe naufragata dopo appena un anno d’amore. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha cancellato dai social tutte le foto in cui lei e il rapper apparivano insieme e in tanti sono curiosi di sapere se romperà il silenzio in merito alla vicenda. Al momento tutto tace, e sembra che la Tatangelo non sia intenzionata parlare pubblicamente della questione.

