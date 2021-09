Ieri, 1° settembre 2021, Fedez e Chiara Ferragni hanno festeggiato il loro terzo anniversario di matrimonio.

Per festeggiare la ricorrenza, il rapper milanese, ovviamente, ha fatto le cose in grande, organizzando una sorpresa alla moglie, prontamente condivisa sui social.

Su una piattaforma fluttuante sul lago di Como, infatti, Fedez, accompagnato da una band, si è esibito dal vivo con una canzone d’amore scritta appositamente per sua moglie. Di seguito, trovate il post pubblicato da Chiara Ferragni:

Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo.