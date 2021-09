Gossip: le notizie del 3 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 3 settembre 2021

Lele Mora, dalle pagine del settimanale ‘Nuovo Tv’, tuona contro i personaggi famosi che decidono di partecipare come concorrenti al ‘Grande Fratello Vip’:

Quello è uno show per morti di fame e di fama. C’è una cantante molto importante cui è stato chiesto di partecipare e io le ho detto: ‘Sei una donna di grande spessore, non hai niente da dire nella Casa, cerca di essere la rockstar di sempre e il successo arriverà’. Per le star è meglio non andarci.

Aka7even e Deddy non andrà più a vivere insieme? Il gossip

Aka7even, rispondendo alle tante curiosità dei propri followers su Instagram, ha spiegato, per la prima volta, i motivi per cui non andrà più a convivere con Deddy, con cui ha condiviso l’esperienza nella scuola di ‘Amici 20’:

Me lo state chiedendo in tanti. Non andrò più a vivere con Deddy perché abbiamo due percorsi differenti, e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso, visto che non ho casa discografica lì, non ho famiglia e non ho la produzione. Milano e Mantova sono le due tappe che più si avvicinano alle mie esigenze. Deddy quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina.

Jasmine Carrisi si è rifatta? La verità?

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, nelle scorse ore, sui propri social, ha fatto chiarezza su ritocchini al viso fatti in questi mesi: