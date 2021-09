Gossip: le notizie del 4 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 4 settembre 2021

Fabio Fulco, intervistato da ‘Diva e Donna’, in edicola questa settimana, ha lanciato una lanciato una serie di attacchi all’ex fidanzata Cristina Chiabotto, oggi, felicemente sposata Marco Roscio e mamma della piccola Luce:

Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia […]. Poi dopo di me si è fidanzata e sposata poco dopo. Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera.

Una escort nella casa del Grande Fratello 15? Il gossip

Da un paio di giorni, sul web, circola la notizia della presenza di una presunta ex nella casa del ‘Grande Fratello 15’ condotta, anni fa, da Barbara d’Urso. Dopo le sibilline rivelazioni di Luigi Mario Favoloso e Veronica Satti, oggi, è il turno di Angelo Sanzio:

Mi state facendo la vita nera per sapere il nome di questa persona. Da me non lo saprete mai né in privato né tramite una storia, ovviamente, nel modo più assoluto e per i motivi più strani. Però… una volta, come mi dicevo in una storia precedente, mi trovavo a questo conviviale dove una persona particolarmente conosciuta ha detto ad un’altra persona particolarmente conosciuta: ‘Lei è protetta da me’.

Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sono sposati

Bryan Ramirez e Paola De Filippis, conosciutisi ad ‘Amici’, sono convolati a giuste nozze come confermano le foto sui rispettivi profili social:

Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre

(Non abbiamo smesso di sorprendervi) Non vedo l’ora