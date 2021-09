Gossip: le notizie del 5 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 5 settembre 2021

Carlo Pietropoli, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, nelle scorse ore, sui propri social, ha annunciato di essere positivo al Covid-19:

Sono vivo e vegeto. Non ho detto niente prima perché non avevo voglia e non avevo le forze, ma sono risultato positivo al Covid. Adesso so bene, ho fatto 3/4 giorni un po’ di m***a, con febbre alta e tutti i sintomi del caso. E’ una settimana che non sento assolutamente niente e questa è una delle cose che mi pesano assolutamente di più. Non pensavo fosse così terribile. […] L’importante è che sto bene, che sono in fase di recupero. Lunedì ho il tampone molecolare per capire se mi sono negativizzato. Non vedo l’ora di tornare sul pezzo. Anche perché ho perso un po’ di chiletti e mi sta sulle p**e questa cosa.