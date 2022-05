Alessandra Moretti ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro Massimo Giletti, che ha dichiarato che lei sarebbe ancora innamorata di lui.

Al Corriere della Sera Massimo Giletti ha confessato di aver mantenuto ottimi rapporti con le sue ex e ha anche confessato che, a suo avviso, l’eurodeputata PD Alessandra Moretti sarebbe ancora innamorata di lui. Lei ha smentito la notizia e attraverso le pagine del Corriere ha minacciato d’intraprendere azioni legali:

“Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze, ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli che non possono essere sbattuti sul giornale invadendo la loro sfera privata”, ha dichiarato l’eurodeputata.

Massimo Giletti

Massimo Giletti: lo sfogo di Alessandra Moretti

Alessandra Moretti non ha affatto gradito quanto affermato da Massimo Giletti sul suo conto e ha replicato minacciando azioni legali contro il conduttore, che nel frattempo si è scusato per le sue parole nei suoi confronti.

“Alessandra Moretti è ancora innamorata di me, forse in parte anche io. […] So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”, aveva dichiarato lui al Corriere della Sera.

Dopo lo sfogo dell’eurodeputata, il conduttore ha dichiarato al Corriere della Sera:

“Chiedo scusa ad Alessandra e alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole. Parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan del conduttore sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG