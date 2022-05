Fedez e J-Ax, che sono stati avvistati insieme nei giorni scorsi, hanno annunciato via social di aver fatto la pace.

A quattro anni dalla loro controversa rottura, Fedez e J-Ax hanno fatto pace e lo hanno annunciato via social, rivelando anche di avere in cantiere un progetto in “regalo” per la loro città, Milano. “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”, hanno scritto i due in un post condiviso sui loro rispettivi profili social.

Fedez e J-Ax: pace fatta

Dopo gli avvistamenti degli ultimi giorni, Fedez e J-Ax hanno confermato la loro rappacificazione attraverso i social e hanno anche preannunciato di avere un progetto in cantiere per la loro città, Milano (anche se hanno specificato che non si tratterà di una nuova canzone). I due avevano archiviato il loro sodalizio artistico a causa di alcune incomprensioni e divergenze legate al lavoro svolto insieme.

Al podcast One More Time J-Ax ha recentemente rivelato alcuni dei motivi che lo avrebbero spinto ad allontanarsi da Fedez: “Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”, aveva dichiarato.

In tanti tra i fan della coppia di artisti sono in attesa di sapere quale sarà il loro nuovo progetto, che verrà annunciato con una conferenza stampa apposita il 23 maggio.

