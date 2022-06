Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano, ha confessato a Chi di aver compreso subito che si sarebbe innamorato di Alberto Matano.

Nei giorni scorsi Alberto Matano e il suo storico compagno, Riccardo Mannino, sono convolati a nozze alla presenza di amici e parenti. Dopo il conduttore – che ha espresso al sua gioia e la sua gratitudine dopo la sua giornata più importante – suo marito ha confessato a Chi: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno”. A fare da “cupido” tra i due sarebbe stata l’amica Mara Venier, che è stata officiante alle loro nozze.

Alberto Matano

Riccardo Mannino: l’amore per Alberto Matano

Dopo Alberto Matano anche il suo compagno, Riccardo Mannino, ha rotto la sua proverbiale riservatezza per ribadire il suo amore per il conduttore che però, nelle scorse ore, ha rivelato di aver vissuto un momento di crisi poco prima del sì. Tutto si sarebbe risolto per il meglio e i due hanno festeggiato con gioia il loro grande amore alla presenza di amici e parenti.

A Chi la conduttrice Mara Venier ha confessato per la prima volta che sarebbe stata lei a incoraggiare i due a sposarsi: “Mi è venuto spontaneo dire a questi due ragazzi: “Ma perché non vi sposate?”. Hanno sempre tenuto alla privacy, nessuno sapeva di questa relazione, ma due persone che stanno insieme da 15 anni, hanno costruito qualcosa di importante. “Non mi alzo da questo tavolo se, prima di salutarci, non mi dite una data”. Riccardo guardava il telefonino, pensavo lo facesse per distogliere l’attenzione, invece stava guardando il calendario. Alla fine hanno deciso quella sera. Riccardo era felice, non aspettava altro”.

