Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi Clemente Russo è tornato a scagliarsi contro Nicolas Vaporidis.

Tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis non corre buon sangue da quando quest’ultimo ha nominato lui e Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi, finendo per tradire la loro fiducia. Una volta rientrato in Italia Russo si è sfogato contro l’attore nello studio tv dello show dei naufraghi e ha affermato:

“Sì ho visto che ora danno tutti addosso a Nick. Che penso, che il cerchio piano, piano si sta stringendo. Tutti erano amici, facevano parte dello stesso gruppo e ora le cose cambiano. Adesso che mancano due settimane alla finale il cerchio si stringe e arrivano le sorprese. Anche quello che ieri era un tuo caro amico, gli altri si inventano un qualcosa per dire ‘tu sei falso’. Quella è la tecnica più semplice. Però io voglio dire una cosa importante. Ma ancora nessuno ha detto che Nicolas è falso? Tutti lo nominano, tutti gli danno il bacio di Giuda e ne esce pulito? Perché poi viene fuori immacolato rispetto agli altri. Guardatelo, sembra che sta recitando in un film in costume. Una recita dei tempi antichi”.

Dopo Jeremias Rodriguez e Nick Luciani sembra che Nicolas Vaporidis non sia riuscito a conquistare la simpatia neanche da parte di Clemente Russo, che si è scagliato contro di lui durante la diretta all’Isola dei Famosi.

In tanti si chiedono se l’attore replicherà alle parole dell’ex naufrago e nel frattempo a prendere le sue difese ci ha pensato Guendalina Tavassi, che ha detto: “Io invece penso che Nicolas si è sempre esposto. A differenza di Nick che è sempre stato quello pacato e taciturno e che adesso guarda caso si sveglia ad un passo dalla fine e si sbizzarrisce. Ok tutto ci sta, ma allora fino ad oggi sei stato una persona che non eri. Io penso che lui adesso voglia uscire fuori, anche perché prima non si era visto nulla.” Lo scontro tra Clemente e Nicolas avrà ulteriori sviluppi?

