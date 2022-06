Jessica Alves si recherà in Tailandia per subire un delicato intervento che potrebbe consentirle di avere un figlio suo.

Jessica Alves (che un tempo era nota a tutti per essere il cosiddetto Ken umano, Rodrigo Alves) si è sottoposta a una miriade d’interventi e ha recentemente ultimato il suo percorso di transizione. Nei prossimi mesi la “Barbie umana” ha rivelato che si sottoporrà a un trapianto d’utero in Tailandia e ha espresso il desiderio di avere un figlio suo: “Adesso che sono donna mi faccio impiantare un utero e partorisco. Sono prontissima così potrò dare alla luce un bambino e tenerlo tra le braccia. Questa è un’operazione molto forte e lo so benissimo. Però io sono di vivere la maternità. Se mi nascerà una femmina la chiamerà Barbara in onore della nostra d’Urso!”, ha dichiarato a Nuovo.

Jessica Alves: il trapianto d’utero

Jessica Alves ha confessato pubblicamente di volersi sottoporre a un trapianto d’utero che, un domani, potrebbe consentirle di avere un figlio suo. Per il personaggio televisivo – balzato agli onori delle cronache proprio per il numero degli interventi di chirurgia plastica a cui ha deciso di sottoporsi – si tratta solo di uno dei tanti interventi in cantiere: nei prossimi giorni infatti subirà anche un intervento per ridimensionare il cranio e a seguire uno per modificare la sua voce.

“La mia voce attuale è considerata androgina. Non è una voce maschile ma non è nemmeno una voce femminile che lascia le persone molto confuse al telefono perché non sanno se stanno parlando con un uomo o una donna”, ha dichiarato a Nuovo.

