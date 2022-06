Dopo le nozze con rito civile a Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini di sposeranno di nuovo anche in chiesa.

Lo scorso 29 maggio Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze alla presenza di amici e parenti a Capri, ma prossimamente i due si sposeranno di nuovo anche in Chiesa, a Milano. “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa”, ha dichiarato Beatrice nelle sue stories via social, e ancora: “Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”. Al momento non è dato sapere quando i due si sposeranno di nuovo.

Beatrice Valli e Marco Fantini: il secondo matrimonio

Dopo il romantico sì a Capri – le cui foto hanno fatto il giro dei social – Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno per la seconda volta in Chiesa. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer, che ha spiegato ai fan come lei e il marito ci tenessero a sposarsi anche con la cerimonia religiosa.

La proposta di nozze era giunta nel 2019 durante una vacanza a Parigi ma poi, a causa della pandemia, i due avevano dovuto rimandare il fatidico sì per quasi due anni. Al matrimonio a Capri hanno partecipato moltissimi amici vip dei due e Beatrice è stata accompagnata all’altare da suo padre e da suo figlio Alessandro, che una volta giunto difronte a Marco Fantini ha detto: “Ti affido la mia mamma perché so che quando è con te lei è davvero felice”.

