Chiara Nasti è finita di nuovo nell’occhio del ciclone per un suo commento sul peso delle donne in gravidanza.

Chiara Nasti ha rivelato via social di non essere aumentata ancora neanche 1 chilo nonostante la sua gravidanza e a seguire ha replicato contro chi non le ha creduto, finendo per scatenare un putiferio. Tra i commenti a una sua foto sui social l’influencer ha infatti scritto: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Chiara Nasti e i chili in gravidanza: la bufera

Chiara Nasti, finita nell’occhio del ciclone alcune settimane fa per un commento sul suo ex, Nicolò Zaniolo, questa volta è finita al centro della bufera per un commento sulle donne in gravidanza. La polemica è partita da quando l’influencer, al suo quinto mese di gravidanza, ha dichiarato di non essere aumentata neanche di 1 kg.

“Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”. La fidanzata di Zaccagni riuscirà a placare l’ennesima polemica sorta nei suoi confronti?

