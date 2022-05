Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per un commento fatto sui social a proposito del suo ex, Nicolò Zaniolo.

Dopo la vittoria della Roma alla Conference League i tifosi sono scesi in strada a festeggiare al coro di “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo!“. La frase, in riferimento al figlio che Chiara Nasti attende insieme al calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, è arrivato alle orecchie della stessa influencer, che attraverso i social ha commentato: “Mmmh, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo“. La sua frase ha scatenato una bufera sui social.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: la frase su Zaniolo e la bufera

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo hanno fatto coppia fissa per alcuni mesi prima che l’influencer incontrasse Mattia Zaccagni e decidesse di avere insieme a lui un bambino. Lo stesso Zaniolo ha avuto un figlio insieme alla sua ex, Sara Scaperrotta, ed è proprio a questo che ha fatto riferimento la Nasti con il suo post sui social, che in molti hanno criticato accusando l’influencer di body shaming. Nicolò Zaniolo al momento non ha replicato, ma è fuor di dubbio che in molti abbiano trovato di cattivo gusto anche i cori dei tifosi dopo la vittoria della Roma in Conference League. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?

Nei giorni scorsi Chiara Nasti è stata travolta da una bufera anche per il suo Gender Reveal Party allo stadio Olimpico.

