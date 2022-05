Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno fatto le cose in grande per il loro Gender reveal party: la coppia ha affittato lo stadio Olimpico.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni aspettano il loro primo figlio e, per svelare se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, hanno pensato bene di invitare tutti i loro amici e i parenti allo stadio Olimpico, da loro affittato per l’occasione (e nel quale il 18 maggio non si sono svolte partite). Tra palloncini, dolcetti a tema e due giganteschi pupazzi (vestiti di rosa e azzurro) che hanno accolto gli invitati, la coppia ha svelato di aspettare un maschietto.

Chiara Nasti e Zaccagni afffittano lo stadio Olimpico

Chiara Nasti e Zaccagni non hanno badato a spese per il loro Gender reveal party e hanno affittato una location esclusiva: dentro la tribuna Montemario dello stadio Olimpico, i due hanno accolto amici e parenti per annunciare loro se avranno un bambino o una bambina (segreto di cui finora era a conoscenza solo la sorella dell’influencer, Angela Nasti). Il piccolo dovrebbe alla fine dell’estate e i fan della coppia sono impazienti di saperne di più.

Chiara Nasti ha rivelato che il bebè sarebbe stato fortemente voluto e a quanto pare lei e Zaccagni sono più felici che mai.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG