Il direttore di Novella 2000, Roberto Lessi, ha mosso alcune critiche contro Elodie per il suo look e il suo modo di ballare.

Roberto Alessi non si è risparmiato alcune frecciatine all’indirizzo di Elodie, e in tanti si chiedono se la cantante replicherà. Il direttore di Novella 2000 attraverso le pagine di Mow Mag ha affermato: “Elodie non ha mica bisogno di scollature per essere sensuale. È nata sensuale, si muove da sensuale, parla da sensuale. Ha sicuramente talento, ma… balla? Muove la gamba. Le showgirl sono altra cosa. E’ una bravissima interprete, per ora, e stop. Vedremo, col tempo, se diventerà pure una nuova Raffaella. Per adesso la Carrà è intoccabile”.

Elodie: le critiche di Roberto Alessi

In un’intervista a Mow Mag Roberto Alessi ha mosso alcune critiche al vetriolo contro Elodie, criticandone il look e il modo di ballare. Al momento la cantante ha preferito non replicare alle parole del giornalista, ma in tanti sui social si chiedono se prima o poi lo farà.

Nelle ultime settimane la cantante è stata protagonista di un gossip riguardante un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, Marracash, e i suoi fan sono in attesa di ricevere conferme in merito. I due si erano lasciati durante l’estate 2021 dopo quasi due anni d’amore, e a seguire Elodie ha frequentato per un periodo il manager di Armani Davide Rossi.

