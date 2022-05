Belen Rodriguez è tornata a parlare dei suoi modi preferiti per rilassarsi e di autoerotismo durante una diretta a Le Iene.

Dopo aver confessato i suoi metodi per rilassarsi Belen Rodriguez è tornata a parlare di autoerotismo e ha consigliato a tutte le spettatrici de Le Iene di praticarlo per dei motivi ben precisi: “Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”, ha dichiarato la showgirl argentina, che già nelle precedenti puntate dello show aveva rivelato di praticarlo e di guardare film a luci rosse.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: le confessioni intime a Le Iene

Belen Rodriguez è senza freni e a Le Iene non ha perso occasione per fare alcune confessioni intime ai fan, comprese quelle sulla sua vita sotto le lenzuola.

Da mesi si vocifera che la showgirl sia tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino, ma i due hanno preferito non confermare la notizia. La showgirl, dopo l’addio ad Antonino Spinalbese, ha sottolineato l’esigenza per lei di “bastarsi” e crescere i suoi figli da sola. “Con Stefano ci rivediamo, non è una novità”, aveva affermato a Verissimo, e ancora: “Noi donne non abbiamo per forza bisogno di un uomo per essere complete”. I due si decideranno a uscire allo scoperto?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG