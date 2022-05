Secondo indiscrezioni Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbero tornati insieme ad appena un mese dal loro addio.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme ad appena un mese dalla loro rottura? Secondo Chi sì, ma la cantante avrebbe dato al rapper un ultimatum. Il settimanale sostiene infatti che l’ex di Gigi D’Alessio avrebbe chiesto al compagno di anteporre sempre la loro relazione alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, e lui avrebbe acconsentito. Alla base della rottura ci sarebbero stati i loro rispettivi impegni di lavoro, che avrebbero reso inconciliabili i loro incontri.

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme? L’indiscrezione

Secondo Chi Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbero tornati insieme e la cantante avrebbe chiesto al rapper di metterla sempre al primo posto rispetto alla sua carriera e ai suoi impegni di lavoro. Il rapper avrà accettato davvero il presunto ultimatum?

Di recente lui stesso aveva smentito via social le voci in circolazione in merito ad alcune presunte dichiarazioni da lui rilasciate a seguito della rottura, mentre Anna Tatangelo – che si era limitata a cancellare le loro foto via social – aveva mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda. In tanti si chiedono quali saranno le novità per la coppia e se davvero i due siano tornati insieme.

