Dopo la fine del GF Vip Sophie Codegoni è tornata a sottolineare il suo amore per Alessandro Basciano, conosciuto all’interno del programma.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sognano in grande e, dopo la fine del GF Vip 6, i due hanno in progetto di andare a convivere e creare al più presto una famiglia.

“La Sophie che si è vista nella casa è quella che sono nella realtà. Lui sicuramente mi ha aiutato a togliermi tanti scudi e ad aprirmi. Oggi sono tornata quella che volevo nascondere. Quella corazza da “st**nza” per allontanare le persone non c’è più”, ha dichiarato Sophie a Fanpage, ammettendo anche di essere in attesa dell’anello di fidanzamento, mentre Basciano ha aggiunto: “Il pensiero di avere una famiglia c’è, ma diamo priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane.”

Sophie Codegoni: l’amore per Basciano

A quanto pare la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano procede a gonfie vele e in tanti, tra i loro fan, sono impazienti di sapere cosa riserverà il futuro alla giovane coppia. Per ora i due hanno ammesso di essere alla ricerca di una casa che sia definitiva (sono andati a convivere in un appartamento che avrebbe trovato la madre di Sophie dopo la loro uscita dal GF Vip) e intanto continuano a coltivare i loro progetti lavorativi e l’idea di una famiglia insieme.

Un epilogo diverso invece quello toccato a Lulù e Manuel Bortuzzo, che si sono lasciati ad appena un mese dalla fine del GF Vip. Sull’ex coppia Sophie Codegoni ha confessato a Fanpage: “Per quanto riguarda Lulù che è una mia amica e la conosco, penso sia stata anche l’euforia di trovarsi in un mondo che non era il suo. C’era l’entusiasmo e la voglia di fare tante cose, dall’altra parte Manuel ha detto spesso che fuori dalla casa si sarebbe dovuto impegnare per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare”.

