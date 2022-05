Stefano De Martino si è finalmente aperto in merito al suo ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino ha confermato al Corriere della Sera il suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e per quanto riguarda la figlia che la showgirl ha avuto col suo ex, Antonino Spinalbese, ha dichiarato: “Lei è la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”. Quanto alla showgirl argentina e alla loro storia d’amore Stefano ha detto: “Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di tranfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Stefano De Martino conferma il ritorno di fiamma

Finalmente Stefano De Martino si è deciso a confermare il suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, da cui si è separato per la seconda volta nel 2020. La showgirl nel frattempo ha avuto una figlia, Luna Marì, con Antonino Spinalbese, e a quanto pare Stefano è riuscito a instaurare un buon rapporto anche con lei.

Il ballerino ha confessato al Corriere della Sera di essere in buoni rapporti anche con la sua famosa ex, Emma Marrone, da cui si è separato durante la sua esperienza ad Amici dopo aver incontrato Belen per la prima volta. “Emma? Una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, da cinema e tv…”, ha ammesso il ballerino, che oggi è uno dei volti più famosi dello spettacolo italiano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG