La storia tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi procede a gonfie vele, ma l’ex gieffina è stata costretta a replicare contro alcuni fan.

Federica Calemme ha postato uno sfogo contro i fan dei social, diventati sempre più invadenti in merito alla sua storia con Gianmaria Antinolfi (con cui l’amore è sbocciato nella casa del GF Vip). Attraverso alcune stories via social, Federica ha replicato contro chi ha insinuato che lei e il fidanzato non condividessero abbastanza foto insieme sui social.

“Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me!”, ha tuonato Federica.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: l’amore

A quanto pare tutto procederebbe a gonfie vele per Federica Calemme Gianmaria Antinolfi se non fosse per le attenzioni alquanto morbose da parte dei fan, che non perdono occasione per fare illazioni e ipotesi sulla coppia.

Polemiche a parte sembra che Federica e Gianmaria siano riusciti a trovare una nuova serenità una volta usciti dal reality di Signorini, e in tanti tra i fan dei social si chiedono se la loro unione sia destinata a durare. Al momento, a quanto pare, i due vivono la loro storia con normalità e riservatezza (e per questo, sui social, i fan continuano a chiedere ai due delle nuove foto che provino il loro “stare insieme”).

