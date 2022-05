Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono finalmente convolati a nozze e Tina Cipollari ci ha tenuto a fare un suo speciale augurio alla coppia.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono diventati marito e moglie e sui social è stata la stessa ex dama di Uomini e Donne a postare alcune foto che li ritraggono dopo il “sì” a Pescantina (provincia di Verona nella quale i due si sono trasferiti insieme). Tra i commenti alla foto della coppia è intervenuta anche Tina Cipollari, che ha scritto: “Tantissimi auguri! Tanta felicità!”.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono detti “sì” con rito civile a Pescantiva, provincia di Verona dove i due si sono trasferiti dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne. I fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita insieme e in tanti sui social hanno fatto gli auguri ai due per il loro grande giorno.

Finora Isabella Ricci aveva mantenuto il massimo riserbo sul matrimonio e non era dato sapere quando si sarebbero svolte esattamente le nozze. Per l’occasione l’ex rivale di Gemma Galgani ha indossato un abito con motivi floreali e in tanti, sui social, hanno fatto le congratulazioni a lei e al neo sposo per i fiori d’arancio.

