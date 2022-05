Isabella Ricci ha svelato alcuni retroscena sulle sue attesissime nozze con il cavaliere conosciuto a Uomini e Donne, Fabio Mantovani.

Dopo l’amore esploso a Uomini e Donne, Isabella Ricci convolerà a nozze con Fabio Montavani nel piccolo comune in provincia di Vicenza, Pescantina. L’ex dama del dating show ha svelato che con lei e Mantovani saranno presenti solo quattro persone conosciute all’interno del programma (e, tra queste, non ci sarebbe Gemma Galgani). “A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento”, ha dichiarato a Nuovo Tv.

Isabella Ricci: i retroscena sulle nozze

Isabella Ricci e Fabio Mantovani stanno organizzando ogni singolo dettaglio del loro grande giorno e, per il momento, hanno preferito non svelare chi sarà con loro dei volti conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi. In tanti tra i fan dei social si chiedono se alle nozze prenderà parte anche la moglie di Maurizio Costanzo, che ha visto nascere l’amore tra Isabella e Fabio all’interno del suo programma televisivo.

Sembra chiaro che Gemma Galgani, vista la rivalità con l’ex dama del programma, non sarà presente alla cerimonia e del resto lei stessa ha ammesso che, se Isabella l’avesse invitata, non avrebbe accettato l’invito per non risultare ipocrita. Dopo la scelta fatta all’interno del programma, Isabella non ha perso occasione per scagliare una frecciatina alla dama torinese e a Nuovo Tv ha detto: “Nel programma, invece, ci sono persone che non cercano l’amore, ma la visibilità. Se una donna cerca veramente un compagno non ci può mettere anni e anni per trovarlo”.

