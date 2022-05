Una battuta di Malgioglio sulla cantante Chanel ha mandato su tutte le furie i suoi fan, e il paroliere è stato costretto a chiederle scusa.

Durante l’Eurovision Song Contest Cristiano Malgioglio ha fatto una battuta sulla cantante Chanel che ha finito per far infuriare il pubblico spagnolo. Dopo averla definita “un discount di Jennifer Lopez”, il paroliere ha inviato a Chanel un mazzo di fiori in diretta tv e a seguire, ai microfoni de La Hora de La 1 (la versione iberica de La Vita in Diretta), ha precisato: “Volevo dire che è una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato”.

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio: le scuse a Chanel

In Spagna si è scatenato un vero e proprio putiferio contro Malgioglio, che all’Eurovision Song Contest ha definito Chanel “un discount di Jennifer Lopez”. Per rimediare alla bufera, il paroliere ha inviato alla cantante un grande mazzo di fiori in diretta tv e a seguire le ha chiesto pubblicamente scusa.

“Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare”, ha precisato Malgioglio. Chanel sarà disposta a perdonare il cantautore e a duettare con lui? Per il momento le polemiche contro il paroliere sembrano – almeno parzialmente- essersi placate, ma in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG