Edoardo Tavassi ha deciso di troncare sul nascere il suo rapporto con Mercedesz Henger e infine l’ha nominata all’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger non è riuscita a conquistare la fiducia di Edoardo Tavassi che infatti ha deciso di mandarla in nomination. In particolare il fratello di Guendalina non ha gradito il fatto che la giovane naufraga abbia provato ad inserirsi nel suo rapporto con la sorella mettendoli l’uno contro l’altra e, come se non bastasse, Mercedesz avrebbe troncato un rapporto sentimentale (di cui non aveva fatto menzione) poco prima di entrare all’Isola dei Famosi. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Edoardo Tavassi nomina Mercedesz Henger

Durante una lite tra Edoardo e Guendalina all’Isola dei Famosi, Mercedesz aveva preso le difese del naufrago sperando forse di conquistare la sua fiducia, ma la questione aveva finito per suscitare l’effetto l’effetto contrario in Edoardo, che per questo ha deciso di nominarla. “Non mi fido di lei”, ha precisato il fratello di Guendalina prima di mandare in nomination la figlia di Eva Henger.

A far perdere ulteriormente fiducia al naufrago nei confronti di Mercedesz è stato inoltre il gossip – emerso proprio all’isola dei Famosi – riguardante una liaison avuta dalla naufraga con Fulvio Pavanati poco prima di entrare all’interno del reality show. La figlia di Eva Henger riuscirà a riconquistare la fiducia di Edoardo e dei suoi altri compagni d’avventura?

