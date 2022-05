Secondo indiscrezioni Mercedesz Henger sarebbe fidanzata da diverso tempo con un ragazzo di nome Fulvio Pavanati.

A Mattino Cinque il paparazzo Andrea Alajmo ha mostrato alcune foto di Mercedesz Henger mentre era intenta a baciare un ragazzo che si chiamerebbe Fulvio Pavanati. I due, secondo Alajmo, sarebbero fidanzati: “È impegnata già da diverso tempo. E anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio. È felicemente fidanzata, a meno che non lo abbia lasciato dieci minuti prima di partire. È fidanzata!”, ha dichiarato il paparazzo.

Mercedesz Henger fidanzata con Fulvio Pavanati?

Mercedesz Henger ha una storia d’amore in corso al di fuori dell’Isola dei Famosi? Una volta approdata in Honduras la modella sembrava intenzionata a conquistare il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, ma ora – secondo un rumor diventato sempre più insistente – sembra che possa nascondere un fidanzato che attenderebbe il suo ritorno a casa.

Mercedesz al momento non ha confermato l’indiscrezione e per lei potrebbe trattarsi della prima storia importante avuta dopo la fine della lunga liaison con Lucas Peracchi. In queste la modella ore è stata particolarmente in apprensione per sua madre, Eva Henger, ricoverata in ospedale a causa di un terribile incidente stradale.

