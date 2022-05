Serena Grandi ha confessato di essere pentita di aver fatto uso della chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto.

Serena Grandi è nota per esser stata una delle attrici più seducenti del panorama italiano e, nel corso degli anni, lei stessa non ha fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto. Oggi la Grandi sarebbe pentita degli interventi estetici a cui si sarebbe sottoposta e ha affermato: “Si è belli anche senza chirurgia, senza ritocchino. Se hai un complesso al naso, dopo si sposta su un’altra parte del corpo. Dovessi tornare indietro, personalmente non ne farei più”, ha dichiarato a Rtl 102.5.

Serena Grandi

Serena Grandi: la chirurgia estetica

Serena Grandi ha confessato di essere pentita dei suoi interventi di chirurgia plastica e ha precisato che, secondo lei, le persone sarebbero belle anche con alcuni comuni difetti estetici.

Oggi l’attrice sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo particolarmente buio e a gennaio ha annunciato l’uscita del suo libro Serena a tutti i costi, contenente un’antologia di lettere da lei mai inviate.

“Ho due cani, un pappagallo che mi chiama sempre e un figlio. Sto bene così. Oggi vorrei aiutare gli altri. Sto seguendo un percorso di parole di grazia. È un processo di spiritualizzazione, di riavvicinamento. Ero una pecorella smarrita e con la Fede sono riuscita a ritrovarmi serena. Voglio aiutare le donne che sono state violentate, che vengono picchiate. Voglio sentirmi utile per qualcuno”, ha confessato in una delle sue ultime interviste a Oggi è un altro giorno.

