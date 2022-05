Fabio Fulco ha annunciato via social di essere pronto a sposare la modella Veronica Papa, madre di sua figlia Agnes.

Fabio Fulco e Veronica Papa saranno presto marito e moglie: l’attore ha dato il lieto annuncio via social mostrandosi in compagnia della fidanzata che, per l’occasione, ha sfoggiato il prezioso anello di fidanzamento. I due sono diventati genitori di una bambina, Agnes, circa un anno fa. “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. Ha detto sì!”, ha scritto l’attore nella didascalia al suo post, più felice che mai.

Fabio Fulco si sposa

Fabio Fulco ha trovato finalmente la serenità accanto a Veronica Papa e presto i due consacreranno la loro unione con le nozze. L’attore ha chiesto la mano della modella con un prezioso anello di fidanzamento e in tanti, tra i fan sui social, hanno fatto loro le congratulazioni per via del loro tenero annuncio.

L’attore ha conosciuto Veronica Papa dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Cristina Chiabotto. A Chi, in merito all’amore per la madre di sua figlia, Fulco ha detto: “Ha saputo aspettarmi, con il tempo ci siamo corteggiati, conosciuti e capiti. Ringrazio la mia compagna per non essere fuggita”, e ha aggiunto: “Quando siamo tornati ‘in libertà’, chiamiamola così, una sera le ho detto: ‘Stanotte facciamo un figlio’. E lei mi ha detto di sì. (…) Quella notte eravamo in Cilento, a casa mia, abbiamo fatto l’amore piangendo perché eravamo sicuri di quello che stavamo facendo, sicuri che sarebbe nato nostro figlio”.

