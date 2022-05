Francesco Chiofalo si è sfogato via social dopo esser stato vittima di una truffa telefonica che gli è costata ben 10mila euro.

Francesco Chiofalo è stato vittima di una truffa che gli sarebbe costata l’intero ammontare del suo conto, ossia 10mila euro. L’ex volto di Temptation Island ha fatto sapere ai fan tramite stories che avrebbe ricevuto una telefonata da quella che avrebbe creduto essere la sua banca e un truffatore gli avrebbe fatto credere che il suo conto bancario stesse per essere hackerato. Chiofalo avrebbe dunque fornito alcuni dei suoi dati personali e, a seguire, si sarebbe trovato con il conto svuotato da tutto ciò che aveva.

“Oggi sono arrabbiato, inca***to nero. Sono stato vittima di una truffa Sono stato veramente un co****ne, veramente stupido”, ha fatto sapere nelle sue stories, visibilmente arrabbiato.

Francesco Chiofalo è stato vittima di una truffa che gli è costata ben 10mila euro. A quanto pare infatti, grazie ai dati personali da lui forniti, i truffatori sarebbero riusciti a svuotare completamente il suo conto. Chiofalo avrebbe cercato di rimediare alla situazione sentendo il suo avvocato ma, al momento, sembra che per lui si possa fare ben poco.

“Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero“, ha ammesso lenticchio. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

