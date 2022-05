Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio in merito all’eventualità di avere dei figli insieme a suo marito Nick Van De Wall.

Elettra Lamborghini e Nick Van De Wall, alias Dj Afrojack, sono marito e moglie da ormai due anni. Nonostante i due siano più uniti e felici che mai, l’ereditiera ha confessato che per il momento un figlio non sarebbe tra i loro progetti imminenti. I motivi? I due sarebbero molto concentrati sui loro rispettivi impegni di lavoro.

“Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”, ha dichiarato la Lamborghini a DiPiù Tv.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e Afrojack: i figli

Oggi Elettra Lamborghini ha trovato la vera felicità accanto a Dj Afrojack e, nonostante ritenga che avere un figlio sarebbe il coronamento del loro amore, per il momento l’ereditiera non sarebbe intenzionata ad averne uno. Lei e il Dj olandese si ritengono ancora molto giovani e inoltre entrambi sono molto presi dai loro rispettivi impegni di lavoro.

In tanti si chiedono se i due presto o tardi decideranno di avere un bebè, ma per il momento sulla questione tutto tace. La coppia è convolata a nozze nel 2020, all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. Oggi fanno entrambi la spola tra l’Italia e l’Olanda per via dei loro numerosi impegni di lavoro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG