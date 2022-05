Il chitarrista rock Richard Benson si è spento a 67 anni. L’annuncio è stato dato dai suoi canali ufficiali via social.

Richard Benson si è spento a 67 anni. A darne l’annuncio sono state le persone vicine all’artista, che sui suoi canali social hanno scritto: “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice'”.

Richard Benson, chitarrista e personaggio tv, è scomparso a 67 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. L’annuncio è stato dato in queste ore da fonti vicine all’artista e in tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sulle sue pagine social per esprimere il loro cordoglio per la sua scomparsa.

Figlio di madre inglese e padre italiano, Benson si era fatto conoscere nell’ambito della musica rock con la band Buon Vecchio Charlie e a seguire aveva preso parte a svariati programmi tv (tra cui Quelli della notte). Aveva lavorato anche alla radio e si era fatto apprezzare come personaggio eccentrico e controverso (fama che gli aveva permesso comunque di acquisire un notevole numero di fan).

