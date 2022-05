L’attrice Veronica Pivetti ha confessato i suoi problemi con la depressione, vissuta mentre era occupata sul set de Il Maresciallo Rocca.

Veronica Pivetti ha spesso interpretato ruoli solari ed estroversi ma lei stessa non ha fatto segreto di aver a lungo sofferto di una brutta depressione. Al Corriere della Sera l’attrice ha rivelato che la depressione le sarebbe iniziata a causa di alcuni farmaci sbagliati per la tiroide e ha anche ammesso: “La depressione mi è venuta a causa di un problema alla tiroide: sono stata curata male, con un abuso di farmaci sbagliati. Pero? ho continuato sempre a lavorare. In quel periodo ero nel Maresciallo Rocca, con il mitico Gigi Proietti”, ha detto.

Veronica Pivetti: la depressione

L’attrice Veronica Pivetti ha confessato per la prima volta i retroscena del periodo più buio della sua vita, ossia quando si è trovata a convivere con la depressione. L’attrice aveva trovato un unico modo per riuscire a sopravvivere alla malattia: recitare.

“Riuscivo a sdoppiarmi, fingevo e proprio questo mi ha aiutato: immergermi in un personaggio tutt’altro che drammatico, mi faceva uscire dal mio stato depressivo. Tra un ciak e l’altro, pero?, un fiume di lacrime e la mia truccatrice mi inseguiva per riattaccarmi sulle palpebre le ciglia finte”, ha ammesso, e ancora:

“Nemmeno Gigi (Proietti, ndr) se ne accorse. Nella depressione non ti frega niente di niente, invece io avevo un compito da svolgere ed e? stato salvifico”. L’attrice è stata sposata dal 1996 al 2000 con l’attore e conduttore Giorgio Ginex e non ha mai avuto figli.

