Nelle ultime ore attraverso i social Alessandro Basciano ha svelato di essersi sottoposto a un’operazione.

L’ex concorrente del GF Vip Alessandro Basciano ha confessato di aver subito un intervento per rimuovere delle ghiandole. La fidanzata Sophie Codegoni è sempre rimasta al suo fianco e a seguire lei stessa ha fornito delucidazioni ai fan sulle condizioni di Basciano.

“Ha fatto il tragico tutto il giorno per essere servito e riverito… In realtà sta benissimo, sta meglio di tutti e ora si torna a casa. Andiamo? Stasera, giustamente, stiamo a casa. Non vorrai mica uscire a cena stasera…”, ha dichiarato scherzosamente l’influencer tranquillizzando i fan sulle condizioni del fidanzato.

Alessandro Basciano: l’intervento

Stando quanto rivelato da Deianira Marzano attraverso i social (e poi confermato dal diretto interessato) Alessandro Basciano ha subito un delicato intervento per la rimozione di alcune ghiandole. Le sue condizioni fortunatamente sarebbero buone e dopo una giornata in ospedale la fidanzata Sophie lo ha riaccompagnato a casa e ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni.

I due si sono innamorati nella casa del GF Vip 6 e subito dopo la fine del programma hanno deciso di andare a convivere. Sophie ha annunciato che sua madre avrebbe trovato per lei uno splendido appartamento a Milano, e in tanti sono curiosi di sapere se la sua storia con Basciano sia destinata a durare.

