Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati paparazzati da Chi mentre si stavano baciando.

La separazione da Tomaso Trussardi sembra ormai un capitolo archiviato per Michelle Hunziker, che è stata paparazzata mentre baciava il chirurgo Giovanni Angiolini (con cui è già stata avvistata diverse volte negli ultimi mesi). I due non hanno ancora fornito conferme o smentite in merito alla loro relazione.

Michelle Hunziker Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker: il bacio a Giovanni Angiolini

Quella che fino ad ora era soltanto un’ipotesi sembra ormai essere diventata la realtà: la showgirl Michelle Hunziker avrebbe una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, già noto al pubblico televisivo per aver preso parte al Grande Fratello. I due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro liaison, ma Chi li ha beccati proprio mentre si stavano baciando sulle labbra.

Da alcuni mesi la showgirl ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole, e a cui era legata da oltre 10 anni. Al momento né lei né l’ex marito hanno rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti non vedono l’ora di saperne di più. Per Michelle Hunziker potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la fine del suo matrimonio con l’imprenditore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG