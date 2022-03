Secondo indiscrezioni Michelle Hunziker sarebbe stata avvistata mentre baciava Giovanni Angiolini, il Dottor G del GF Vip 14.

Un nuovo amore per Michelle Hunziker? La showgirl svizzera è stata paparazzata dal settimanale tedesco Bunte mentre, su una spiaggia della Sardegna, dava un bacio a Giovanni Angiolini, medico chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello.

Una nuova storia d’amore per Michelle Hunziker? A due mesi dall’annuncio ufficiale della sua separazione con Tomaso Trussardi, la showgirl sarebbe stata paparazzata in atteggiamento intimo con Giovanni Angiolini, già noto alla cronaca rosa per esser stato un concorrente del Grande Fratello e per una sua liaison con Mary Falconieri.

Al momento sulla questione vige il massimo riserbo, ma in tanti tra i fan della showgirl svizzera non vedono l’ora di saperne di più. I due confermeranno la notizia in circolazione?

Dopo l’addio a Trussardi Michelle Hunziker ha chiesto il massimo riserbo sulla sua vita privata e ha dichiarato di volersi concentrare unicamente sulla sua carriera e sulle sue figlie, Aurora (avuta insieme a Eros Ramazzotti), Sole e Celeste (avute insieme a Tomaso Trussardi). Lei e l’imprenditore si sarebbero lasciati pacificamente, ma la notizia – secondo indiscrezioni – sarebbe trapelata solamente un anno dopo il loro addio ufficiale.

