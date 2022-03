Archiviata la fine del suo matrimonio con Melissa Satta, Kevin Prince Boateng convolerà a nozze con Valentina Fradegrada.

Kevin Prince Boateng è più innamorato che mai e, a dicembre 2021 (dopo appena 5 mesi di relazione) ha chiesto a Valentina Fradegrada di sposarlo: le nozze sono previste l’11 giugno 2022 e i due hanno preferito tenere top secret alcuni particolari (come la location).

A Vanity Fair la coppia ha svelato unicamente due dettagli sulle nozze, che a quanto pare saranno organizzate da Enzo Miccio e si svolgeranno anche nella realtà virtuale: “Oltre alla location, che non vogliamo ancora svelare, sono due: affidarci al prezioso aiuto di Enzo Miccio, wedding designer, che ci sta supportando in ogni nostra scelta, e sposarci non solo nella realtà ma anche nel Metaverso”, ha dichiarato la coppia.

Kevin Prince Boateng

Kevin Prince Boateng sposa Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng ha ritrovato la felicità: oggi al suo fianco è presente l’influencer e campionessa di arti marziale Valentina Fradegrada, con cui nei prossimi mesi convolerà a nozze. I due si frequentano da agosto 2021, ma il loro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Per Boateng si tratta della prima storia veramente importante dopo la dolorosa fine della sua unione con Melissa Satta, madre di suo figlio Maddox (e che a sua volta sembra aver ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Mattia Rivetti).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG