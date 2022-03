L’influencer Valentina Ferragni ha avuto un brutto incidente sugli sci e ha riportato la frattura del coccige.

Valentina Ferragni è stata costretta a sottoporsi a una radiografia e ha riportato la frattura del coccige dopo una brutta caduta in sci. L’influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, sarà costretta ad alcune settimane di assoluto riposo e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni: l’incidente

Un brutto spavento per Valentina Ferragni: l’influencer si è fatta male mentre si trovava in montagna e stava sciando. La stessa sorella di Chiara Ferragni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni raccontando nelle sue stories:

“Vi ricordate quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male (ma solo una botta data dal grosso spavento?). Purtroppo, il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale ecc (…) Settimana scorsa prima di andare a Parigi sono andata in ospedale per farmi visitare da un ortopedico che mi ha prescitto prima una radiografia (che non ha riscontrato nulla), ma poi mi ha prescritto subito una risonanza magnetica per possibile frattura dell’osso sacro e coccige (…) Speriamo che non sia nulla di che e che, soprattutto, passi presto. Sono positiva”, ha confessato l’influencer, che ha subito ricevuto messaggi di solidarietà e affetto da parte dei fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG