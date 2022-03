Melissa Satta ha confessato i retroscena sul suo legame con Mattia Rivetti, il fidanzato con cui spera un giorno di costruire una famiglia.

Archiviata la separazione da Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha ritrovato la serenità accanto a Mattia Rivetti, il fidanzato lontano dal mondo dei riflettori che avrebbe conosciuto a una festa di compleanno per bambini (è lo zio della migliore amica del figlio della Satta, Maddox) e che non sapeva chi fosse l’ex velina: “Un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione – paparazzate, commenti, critiche sui social – che comporta stare al fianco di una donna popolare. E’ qualcosa che spaventa – confida la showgirl – Sono davvero pochi quelli che vorrebbero fidanzarsi con Melissa Satta”, ha dichiarato lei a F.

Melissa Satta

Melissa Satta e Mattia Rivetti: l’amore

Oggi Melissa Satta ha ritrovato la serenità accanto a Mattia Rivetti, che al settimanale F ha descritto affermando: “Vive a Milano da poco, non sapeva neanche chi fossi, sono stati i suoi amici poi a dirglielo. Ha principi, educazione, rispetto: ho molto apprezzato la sensibilità con cui è entrato nella vita di mio figlio”. I due hanno trascorso insieme il lockdown del 2020, e oggi sognano una famiglia insieme.

Intanto, nei giorni scorsi, l’ex marito della showgirl – Kevin Prince Boateng – ha precisato i motivi per cui si sarebbero detti addio.

