Il 29 maggio Beatrice Valli convolerà finalmente a nozze con Marco Fantini, e ha svelato qualche dettaglio ai fan.

Beatrice Valli non è più nella pelle dall’emozione per il giorno del suo matrimonio, che si svolgerà a Capri il 29 maggio (dopo due anni d’attesa a causa della pandemia). Attraverso i social l’ex volto di Uomini e Donne ha svelato ai fan alcuni dettagli sull’abito (che sarà bianco e lungo) e sulle damigelle, che saranno le sue sorelle, Ludovica ed Eleonora (mentre la testimone di nozze sarà una sua amica).

Beatrice Valli

Beatrice Valli: le nozze

Beatrice Valli è pronta a convolare a nozze con Marco Fantini e ha già rivelato ai fan qualche dettaglio sul grande giorno. I suoi tre figli – Bianca, Azzurra e Alessandro – avranno un ruolo speciale durante la giornata (ma per il momento Beatrice non ha svelato quale) e le sue adorate sorelle faranno da damigelle.

Lei e Marco Fantini hanno scelto insieme le fedi che, stando a quanto rivelato da Beatrice, saranno un modello classico. Per quanto riguarda l’acconciatura invece, lei stessa ha dichiarato tramite stories: “Ne abbiamo fatte due, mezza giornata ne abbiamo fatta una, poi non andava bene e ne abbiamo fatta un’altra”. I fan non vedono l’ora di saperne di più, ma con tutte le probabilità dovranno aspettare il 29 maggio per conoscere ulteriori dettagli sull’attesissimo evento.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG