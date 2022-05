Eva Henger ha rotto il silenzio dopo che sua figlia Mercedesz è stata travolta dalle critiche per aver deciso di partecipare all’Isola dei Famosi.

A Pomeriggio Cinque Eva Henger ha preso le difese di sua figlia Mercedesz, che in queste ore è stata travolta da aspre critiche per aver deciso di partecipare all’Isola dei Famosi nonostante sua madre abbia avuto un terribile incidente d’auto lo scorso 29 aprile (e si trovi tutt’ora ricoverata in ospedale).

“Quando è successo l’incidente lei era in Honduras in quarantena e le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me. Se sta a L’Isola la vedo di più perché io abito in Ungheria per seguire mia figlia con la scuola, mentre lei sta fissa in Italia. Alla fine questo è il suo lavoro. A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo”, ha dichiarato Eva Henger a Pomeriggio Cinque.

Eva Henger difende la figlia Mercedesz

Mercedesz Henger è approdata in Honduras e, ovviamente, è stata in pena per sua madre che ha avuto un terribile frontale con un’altra auto mentre si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti.

Nelle prossime settimane l’ex attrice dovrà subire svariati interventi a causa delle fratture a lei causate dall’incidente, e intanto molti hanno criticato Mercedesz, che ha deciso di partire lo stesso per L’Isola dei Famosi. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Eva Henger e nei giorni precedenti anche sua sorella Jessica aveva preso le sue difese attraverso i social.

