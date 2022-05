Eva Henger ha rotto il silenzio dopo il tragico incidente d’auto da lei avuto nei giorni scorsi (e in cui sono morte due persone).

Eva Henger ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo essersi mostrata in collegamento a Pomeriggio 5. Nei giorni scorsi l’ex attrice ha avuto un tragico incidente d’auto insieme a suo marito, Massimiliano Caroletti, e al momento entrambi si trovano ricoverati in ospedale.

“Ho diverse fratture, ci vorranno mesi per tornare a camminare”, ha detto l’ex attrice, e ancora: “Dopo l’impatto sentivo il dolore per i tagli. Quando sono arrivati i soccorsi c’era un vigile del fuoco che gridava a Massimiliano «stai con me, sta con me.» Credevo non ce l’avesse fatta.”

Eva Henger in ospedale

Eva Henger è stata ricoverata in ospedale a causa delle numerose fratture da lei riportate a seguito dell’incidente avuto nei giorni scorsi (e dove, sembra, avrebbero perso la vita due persone).

L’ex attrice ha confessato di non stare bene a causa dei dolori a lei causati dalle fratture e ha ammesso che per ora la sua unica priorità sarebbe quella di stare insieme al marito (ricoverato in un ospedale diverso dal suo). I due si stavano recando in Ungheria per fare un regalo alla figlia Jennifer quando sono stati travolti da un’auto durante un sorpasso azzardato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG